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01.06.2017 10:27

Коллекторы из Петербурга оштрафованы на 300 тысяч за звонки пермяку

Житель Перми, никогда не бравший кредиты в микрофинансовых организациях, пострадал из-за настойчивости коллекторов. На защиту мужчины встали судебные приставы Петербурга. «Выбиватели долгов» оштрафованы на крупную сумму.

Как сообщает 1 июня управление федеральной службы судебных приставов Петербурга, ООО «Константа» терроризировало пермяка телефонными звонками просто потому, что ему достался номер с кредитной историей. Коллекторскую фирму, зарегистрированную в Северной столице, пришлось штрафовать приставам — за настойчивость и тот факт, что организация не включена в соответствующий реестр, «Константе» придется заплатить 300 тысяч рублей.

Напомним, с 1 января 2017 года все компании, занимающиеся возвратом просроченной задолженности, должны быть включены в реестр судебных приставов для того, чтобы иметь право работать. Интересы граждан в этой сфере защищает 230 федеральный закон. С того момента, как он вступил в силу, только в Петербурге коллекторы были оштрафованы на четверть миллиона.

 

 


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