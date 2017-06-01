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01.06.2017 10:10

Александр Жуков: МОК настаивает на нейтральной форме российских спортсменов

Международный олимпийский комитет продолжает настаивать на выступлениях российских спортсменов в нейтральной форме. Теперь в сферу внимания МОК попали молодежные соревнования. О позиции МОК 1-го июня, в ходе Петербургского экономического форума, рассказал президент Российского олимпийского комитета Александр Жуков.  

Речь идет о спортивном фестивале, который вскоре должен пройти в Венгрии, в нем участвуют молодые спортсмены 15-16 лет. МОК считает, что российская команда должна выступать в нейтральной форме. По словам Александра Жукова, Европейский олимпийский комитет сопротивляется этому намерению. Ранее схожую позицию МОК занял в отношении нескольких российских легкоатлетов. Несмотря на то, что вся федерация была отстранена от участия из-за употребления допинга, трем спортсменкам было разрешено выступить под нейтральным флагом. Александр Жуков назвал попытки использовать спорт в политических целях «настоящим преступлением». 

В то же время министр спорта Павел Колобков уточнил, что за последние два года Россия далеко продвинулась в переговорах с МОК и Международным антидопинговым агентством.  По словам чиновника, если все запланированные реформы будут проведены, российское антидопинговое агентство станет одной из самых образцовых аналогичных организаций в мире. Нового главу организации назовут в ближайшие дни. Ранее пост исполняющего обязанности руководителя покинула Анна Анцелиович, а Елена Исинбаева оставила должность главы набсовета РУСАДА.

 

Справка:

Международный экономический форум продлится в Северной столице РФ до 3 июня. Он соберет на своей площадке мировую бизнес-элиту.


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Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло. В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей
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