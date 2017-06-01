Министр Силуанов на ПМЭФ: Деньги точно есть

Глава Минфина Антон Силуанов на ПМЭФ заявил, что у российского бюджета нет проблем с деньгами.

"Деньги есть. Вопрос в их администрировании и расходовании",- заявил первого июня Силуанов и добавил, что "деньги точно есть".

Министр также напомнил, что в 2017 году дефицит российского бюджета составит 2 процента. На его слова экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин парировал, что при нынешних нефтяных котировках дефицит бюджета может стать нулевым.

Международный экономический форум продлится в Северной столице РФ до 3 июня. Он соберет на своей площадке мировую бизнес- элиту.