ПМЭФ: Набиуллина не обещает дальнейшего снижения ключевой ставки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина пообещала не спешить с решением о снижении ключевой ставки ЦБ. Об этом она заявила на панельной сессии ПМЭФ-2017 первого июня.

По словам главы Центрального банка, возможность снижения есть, но решение зависит от многих факторов. В первую очередь, от инфляционных ожиданий. В апреле Центробанк на фоне затормозившейся инфляции (на уровне 4 процентов) снизил ключевую ставку до 9,25%.

Международный экономический форум продлится в Северной столице РФ до 3 июня. Он соберет на своей площадке мировую бизнес-элиту.