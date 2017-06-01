ПМЭФ: Кудрин напомнил министру экономики, как можно удвоить ВВП

Экс-министр финансов РФ, а ныне глава фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин 1 июня в рамках ПМЭФ призвал российское правительство взять курс на удвоение несырьевого экспорта.

Экономист считает, что темпы роста ВВП страны в 1,5% – явно недостаточные.

"Мы застряли в этом тренде, не можем выйти за рамки 2-3 процента роста ВВП. А добиться этого можно, в первую очередь, только за счет производства",- заявил Кудрин на панельной сессии петербургского форума "Макроэкономическая политика – от стабилизации к росту".

Эксперт, в том числе, настаивает на поддержке инноваций и технологий.

"Кто будет успевать за технологиями, тот и будет зарабатывать. Нам нужно удвоение именно несырьевого экспорта", – обратился Кудрин к министру экономического развития РФ Максиму Орешкину.