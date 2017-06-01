СМИ: Украина может лишить Тимощука званий и наград за участие в Дне Победы

Украинского футболиста, бывшего капитана национальной команды, работающего в тренерском штабе петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука могут лишить звания заслуженного мастера спорта, а также ордена «За мужество» III степени и других государственных наград за акцию в честь Дня победы.

«На Украине поступок Тимощука восприняли крайне негативно. Его участие в памятной акции в Петербурге вызвало массовое недовольство, особенно задело то, что в руках спортсмена была георгиевская лента, – заявил газете «Известия» высокопоставленный источник в украинском парламенте. – Все это освещалось в местных СМИ, где Тимощука называли чуть ли не «предателем родины». А после принятия закона о запрете георгиевской ленты депутаты Рады в кулуарах стали активно обсуждать возможность лишения Тимощука всех званий и государственных наград, в частности ордена «За мужество» III степени».

Тимощук является одним из самых титулованных спортсменов Украины. На родине он успешно выступал за луцкую «Волынь» и донецкий «Шахтер». В составе последних трижды становился чемпионом Украины.

Футболист долгое время в качестве капитана команды играл за «Зенит» и дважды завоевывал золотые медали чемпионата России, а также становился победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. Кроме того, Тимощук провел более сотни матчей за мюнхенскую «Баварию», с которой выиграл Лигу чемпионов.

Спортсмен отказался комментировать сложившуюся ситуацию.