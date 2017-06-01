В забитой до потолка мусором квартире на Ленинском погиб мужчина

Двое мужчин погибли в Красносельском районе Петербурга во время пожаров ночью 31 мая. Один – в заваленной мусором квартире, второй в частном деревянном доме.

Как стало известно «Фонтанке», во время пожара на Ленинском проспекте, 96, о котором ранее сообщало наше издание, погиб мужчина, предположительно, зарегистрированный там 54-летний петербуржец. Все комнаты в квартире были до потолка завалены хламом. Как утверждают соседи, хозяин вел асоциальный образ жизни.

Еще один пожар той же ночью произошел в частном доме на Дачной улице в поселке Горелово. После того, как здание сгорело дотла, было найдено тело, предположительно, мужчины.