Сотрудники УКОНа разоблачили высокотехнологичную схему продажи наркотиков

Четверых жителей Петербурга задержали оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков, в общей сложности у них изъяли почти полтора килограмма запрещенных веществ. С клиентами подозреваемые общались шифрами через мессенджеры, оплату принимали биткоинами.

Как стало известно «Фонтанке», задержанных 31 мая считают причастными к созданию удаленной схемы для продажи наркотиков. Преступники действовали через специально сделанные сайты. С помощью браузера Tor, который позволяет сохранять анонимность, они находили клиентов. Через защищенные мессенджеры желающим приобрести наркотики, используя шифры, дилеры сообщали, где лежит закладка, а оплату принимали криптовалютой. Кроме того, наркоторговцы все время меняли место жительства, переезжая с одной съемной квартиры на другую.

Подставными клиентами дельцов стали и оперативники КОН. С начала мая они наблюдали за деятельностью группы и провели несколько контрольных закупок. В итоге были задержаны четверо молодых людей, суммарно у них было изъято больше 900 граммов психотропного и почти 400 граммов растительного наркотика, а также телефоны, ноутбуки, планшеты, банковские карты, весы, упаковка и машина.

Трое, в том числе выявленный организатор наркобизнеса, заключены под стражу. Еще один, выполнявший роль закладчика, отпущен под подписку о невыезде.