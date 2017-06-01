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01.06.2017 09:09
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Смольный представил на ПМЭФ свой вариант строительства ВСД

На площадке ПМЭФ правительство Петербурга 1 июня представило примерную трассировку Восточного скоростного диаметра.

Как передает корреспондент «Фонтанки», маршрут будущей магистрали показан на стенде схематично. Дорога должна пройти от развязки Западного скоростного диаметра с Благодатной улицей через Неву (в створе улиц Фаянсовой и Зольной) и на востоке (через улицу Коммуны) города вклиниться в кольцевую автодорогу.

Ожидается, что 1 июня президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на площадке петербургского форума подпишут соглашение о строительстве ВСД. Банк войдет в проект как концессионер. Приблизительная стоимость строительства внутригородской скоростной трассы оценивается в 150 млрд рублей.

Екатерина Кураева

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