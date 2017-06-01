В Петербурге иностранец приставал к школьнице среди бела дня
Сотрудниками полиции задержан гражданин Таджикистана, который домогался до школьницы 15 лет на улице Пограничника Гарькавого в Петербурге.
По данным «Фонтанки», молодой человек 22 лет появился на пути ученицы 9 класса около часа дня 31 мая. Девочка смогла отбиться от иностранца и, придя домой, все рассказала маме. Та обратилась в полицию, и уже через пару часов предполагаемого педофила задержали по приметам.
Материалы переданы в Следственный комитет.