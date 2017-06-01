Украинским сотрудникам Mail.Ru Group предложили работу в России

Всем сотрудникам украинской команды проектов Mail.Ru Group предложена работа в российских офисах.

Об этом сообщил в интервью «Коммерсанту» гендиректор компании Борис Добродеев. По его словам, украинский бизнес не вносил существенного вклада в выручку, поэтому в компании не ожидают особого снижения финансовых показателей от решения Киева закрыть доступ к ряду российских ресурсов.

«Конечно, крайне досадно, что это случилось. Это ударит, прежде всего, по украинским пользователям, которые лишатся своих любимых коммуникационных сервисов. Сервисы Mail.Ru Group на территории Украины были ведущими в своих категориях. Это беспрецедентный шаг», — подчеркнул Добродеев.

Он заверил, что компания будет «делать все, чтобы как-то компенсировать эту потерю и помочь украинским пользователям продолжать оставаться в контакте со своими друзьями».

На вопрос, означает ли это уход с Украины и закрытие офисов, Добродеев ответил, что теперь содержать представительство на украинском рынке бессмысленно.

«Оговорюсь лишь, что это достаточно компактные структуры», — добавил он.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» приняла решение о закрытии своего офиса в Киеве. Часть сотрудников сократят, а некоторых работников рекламных отделов могут перевести в московский офис.

17 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новом пакете санкций против России. Жители Украины лишились доступа ко всем сервисам компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group, а также к популярным соцсетям «Вконтакте» и «Однокласники». Ограничения, включающие запрет торговых операций, коснулись как российских компаний, так и украинских филиалов.