Грабитель с «розочкой» обчистил салон сотовой связи в Петербурге

Угрожая «розочкой», наркозависимый вынес из салона сотовой связи в Невском районе дневную выручку и несколько iPhone.

Как стало известно «Фонтанке», злоумышленник пришел в магазин на улице Дыбенко, 24, около половины одиннадцатого вечера 31 мая, когда салон уже заканчивал работу. Подойдя к 25-летнему директору торговой точки, он разбил одну из двух бутылок пива, которые держал в руках. Угрожая «розочкой», грабитель потребовал сложить в пакет телефоны и деньги. Получив желаемое, мужчина ушел. Со слов потерпевшего, неизвестный плохо ориентировался в пространстве и, вероятней всего, находился в состоянии наркотического опьянения.

Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.