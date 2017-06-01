Двухлетний ребенок выпал из окна в центре Петербурга

Полиция устанавливает обстоятельства падения мальчика двух лет из окна дома в Петроградском районе.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел около девяти вечера 31 мая на улице Красного Курсанта, 26. Мальчик двух лет выпал из окна квартиры на первом этаже дома и получил серьезные травмы головы. При этом скорую родители вызвали только через полтора часа после случившегося.

Ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу № 19. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.