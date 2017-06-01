Двухлетний ребенок выпал из окна в центре Петербурга

Еще
11:54 01.06.2017
Пришлите свою новость!
11:48
Кудрин: В России нужно открыть 150 университетов по подобию Политеха
11:40
Ради делегаций ПМЭФ-2017 закрывали движение в центре Петербурга
11:32
В МВД назвали правомерными действия полиции в отношении читавшего стихи на Арбате мальчика
11:27
Алексей Кудрин: России нужна новая внешняя политика
11:26
Игорь Щеголев на ПМЭФ: С принятием закона о "больших данных" торопиться не надо
11:25
Генконсульство Финляндии нарушает Визовый кодекс ЕС из-за огромного числа обращений
11:18
На юге Петербурга прошел град
11:10
Игорь Симутенков войдет в тренерский штаб основного состава "Зенита"
11:01
Развязку КАД с проспектом Энгельса закроют на два дня
10:57
ВЦИОМ: Современных детей наказывают нравоучениями
10:55
Глава ОКР нашел политические мотивы в попытках отстранить сборную от ОИ-2018
10:48
СМИ узнали о планах создания второго лоукостера в России
10:41
В Московском районе мигрант с ножом таскал женщину по ступенькам
10:33
ПМЭФ: Руководитель российского «Рено» рассказал, зачем нужна поддержка государства
10:31
Евролига не подтвердила на 100 % проведение Финала четырех - 2019 в России
10:27
Коллекторы из Петербурга оштрафованы на 300 тысяч за звонки пермяку
10:21
У Финляндии появились вопросы и опасения после визита Трампа в Европу
10:17
Эксперт Intel на ПМЭФ: Россия может выиграть мундиаль с помощью технологий "больших данных"
10:10
ВКС уничтожили более 80 боевиков при попытке прорваться из Ракки в Пальмиру
10:10
Александр Жуков: МОК настаивает на нейтральной форме российских спортсменов
10:09
Министр Силуанов на ПМЭФ: Деньги точно есть
10:03
Чиновник из Ленобласти не смог доехать до ПМЭФ без приключений
10:00
ПМЭФ: Набиуллина не обещает дальнейшего снижения ключевой ставки
09:57
На набережной Мойки петербуржцу прострелили ногу
09:49
СМИ: Украина может лишить Тимощука званий и наград за участие в Дне Победы
09:41
В забитой до потолка мусором квартире на Ленинском погиб мужчина
09:38
ПМЭФ: Кудрин напомнил министру экономики, как можно удвоить ВВП
09:33
Сотрудники УКОНа разоблачили высокотехнологичную схему продажи наркотиков
09:25
Губернатор Дрозденко предлагает оставить госслужащих без «золотых гарантий»
09:17
На Коллонтай нашли тело обнаженной женщины с раной на груди
09:09
Смольный представил на ПМЭФ свой вариант строительства ВСД
09:01
В Петербурге иностранец приставал к школьнице среди бела дня
08:53
Украинским сотрудникам Mail.Ru Group предложили работу в России
08:45
Грабитель с «розочкой» обчистил салон сотовой связи в Петербурге
08:37
Пушкин встал в пробке, но ПМЭФ официально не виноват
08:34
"Фонтанка" проведёт прямые трансляции с полей ПМЭФ-2017
08:29
Двухлетний ребенок выпал из окна в центре Петербурга
08:21
В Кремле не будут смотреть новый сезон "Карточного домика"
08:13
В Петербурге - усиление ветра
08:05
Для жителей многоэтажек снизили «коммунальное» обременение
02:05
Спасатели Малибу возвращаются
01:49
“Нелюбовь” Звягинцева покажут в кинотеатрах
01:15
Супергерои остановят Первую мировую
00:51
На Ждановской полыхают бытовки
00:44
Илон Маск пообещал покинуть Белый дом в случае вывода США из соглашения о климате
00:28
При крушении военного вертолета в Турции погиб генерал
00:17
Кинчева внесли в базу данных «Миротворца»
00:07
Валерий Гергиев открыл новый концертный зал под Репино
00:02
Клинтон заявила о планах Путина «сокрушить США»
31/05
Трамп решил пока оставить посольство США в Тель-Авиве
31/05
Фондовый рынок США закрылся падением
31/05
На М-10 фура смяла легковушку - водитель погиб
31/05
Реактивные системы «Торнадо-С» заменят в российской армии на «Смерчи»
31/05
Бывший директор ФБР Коми решил выступить в сенате США по «российскому делу»
31/05
В Аннино «за налоги» начали строить новую школу
31/05
При крушении вертолета в Турции погибли 12 военных
31/05
Дзюба прокомментировал шутку Дмитрия Медведева о роботах в сборной России
31/05
CNN уволила ведущую после публикации фото с «отрезанной головой» Трампа
31/05
Министерство обороны Германии приостановит закупку корветов
31/05
Минобороны назвало причину крушения Ту-154 в Черном море
31/05
Корабли Балтийского флота завершили учения в Финском заливе
31/05
Саудовская Аравия поможет застроить аэродром Тушино в Москве
31/05
Пресс-служба Усманова опровергла требование к Навальному удалить весь ролик о Медведеве
31/05
МЭР РФ отчитался об ускорении роста ВВП
31/05
Диктором на домашних матчах «Зенита» вновь стал Константин Анисимов
31/05
В Петербурге за вечер подбили два полицейских «УАЗа»
31/05
В отеле Трампа арестовали мужчину с оружием
31/05
Банк «Санкт-Петербург» собирается банкротить компанию «Юлмарт»
31/05
Смольный начал готовиться к новому году в последний день весны
31/05
Приговоренный за убийство журналиста Циликина просит отменить приговор
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
01.06.2017 08:29

Двухлетний ребенок выпал из окна в центре Петербурга

Полиция устанавливает обстоятельства падения мальчика двух лет из окна дома в Петроградском районе.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел около девяти вечера 31 мая на улице Красного Курсанта, 26. Мальчик двух лет выпал из окна квартиры на первом этаже дома и получил серьезные травмы головы. При этом скорую родители вызвали только через полтора часа после случившегося.

Ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу № 19. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

 

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14

Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой

Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37

Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем

30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34

Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами

Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В МВД назвали правомерными действия полиции в отношении читавшего стихи на Арбате мальчика
В Московском районе мигрант с ножом таскал женщину по ступенькам
На набережной Мойки петербуржцу прострелили ногу
В забитой до потолка мусором квартире на Ленинском погиб мужчина
Сотрудники УКОНа разоблачили высокотехнологичную схему продажи наркотиков
На Коллонтай нашли тело обнаженной женщины с раной на груди
В Петербурге иностранец приставал к школьнице среди бела дня
Грабитель с «розочкой» обчистил салон сотовой связи в Петербурге
Двухлетний ребенок выпал из окна в центре Петербурга
На Ждановской полыхают бытовки
Как украсть полмиллиарда на армейском угле
А девушки потом
Земля профсоюзов очищена огнем
Швабра без бирки довела до суда
Фон Мессинг довела силовиков до миллиарда евро
Как полиция потревожила «Вежливых людей»
Двенадцать разгневанных женщин
Дело стадиона ушло на второй год
Архитектурный шедевр от “Пилона” заинтересовал ФСБ
Предохраняться надо
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Московском районе мигрант с ножом таскал женщину по ступенькам

Премия [Золотая скрепка]: «Мозгобойня» против «Квестории»

Шлеменко и Хэлси показали одинаковый вес за день до боя на M1 Challenge 79

Новости компаний
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
Группа компаний «Эталон»
10.04.2017 10:20
ГК «Эталон» начинает продажи в новом проекте в Санкт-Петербурге
Группа компаний «Эталон» открыла продажи квартир в ЖК Fusion в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Проект реализует «Эталон-ЛенСпецСМУ» (входит в ГК "Эталон")
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.