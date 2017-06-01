В Кремле не будут смотреть новый сезон "Карточного домика"

В Кремле заявили, что слишком заняты для того, чтобы следить за новым сезоном популярного американского сериала "Карточный домик".

Отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле и в администрации президента РФ за сериалом, российская премьера пятого сезона которого состоялась 31 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "В Кремле очень много других забот, и поэтому так ставить вопрос вряд ли было бы корректно".

Ранее Песков также заявлял, что президент России Владимир Путин не смотрел третий сезон сериала, где создатели использовали образ российского лидера.

"Карточный домик" – выходящий с 2013 года телесериал Netflix, главным героем которого является беспринципный политик Фрэнк Андервуд. В третьем сезоне сериала, премьера которого состоялась 27 февраля 2015 года, появился новый персонаж – президент РФ Виктор Петров, роль которого исполнил датский актер Ларс Миккельсен. Прототипом Петрова стал Владимир Путин.

В новом сезоне сериала снялись участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина.