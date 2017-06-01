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01.06.2017 08:05

Для жителей многоэтажек снизили «коммунальное» обременение

Смольный изменил нормативы потребления коммунальных ресурсов на содержание общего имущества многоквартирных домов. Подписанное председателем комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрием Коптиным распоряжение вступило в силу с 1 июня.

По закону собственники квартир должны оплачивать так называемые общие расходы – освещение, отопление и «помывку» подъездов, лестниц, холлов, колясочных и иных помещений коллективного пользования. По общему правилу такие расходы рассчитываются как разница между показаниями общедомового прибора учета и потреблением всех жильцов (квартирных счетчиков или «подушевых» нормативов). В то же время для защиты потребителей и определения таких расходов в не оборудованных приборами учета домах вводятся специальные лимиты.

Действующий ранее документ предусматривал дифференцированные нормативы на потребление холодной и горячей воды в зависимости от высотности дома. Например, по расчетам чиновников, в пятиэтажках на содержание квадратного метра лестниц и иных общих помещений ежемесячно требовалось 36 литров холодной и 22 литра горячей воды, в шести- и девятиэтажных домах – 55 и 34 литра соответственно, десяти- и шестнадцатиэтажках – 76 и 46, высотках свыше 16 этажей – 89 литров холодной и 53 «тепленькой». Отдельные нормативы были установлены для домов с газовыми или иными водонагревателями, не оборудованных центральным водоснабжением и так далее.

Новый стандарт унифицирован – вне зависимости от высоты жители многоквартирных домов со всеми удобствами будут платить за уборку  общего имущества из расчета 55 литров холодной и 34 литра горячей воды на квадратный метр площади этих помещений. Таким образом, для проживающих в одно- и пятиэтажных домах такие расходы вырастут на 54 процента, тогда как для «высоток» – уменьшатся почти в два с половиной раза.

Также снижены нормативы потребления электроэнергии. В не оборудованных лифтами домах расходы на освещение подъездов и иных общих помещений с сегодняшнего дня рассчитываются по ставке 0,54 кВт*час в месяц на метр их площади, при наличии лифта – 0,94 кВт*час. Действующий норматив составляет 0,76 и 1,31 кВт*час соответственно.

В распоряжении комитета по тарифам подчеркивается, что при определении нормативов потребления коммунальных услуг учтены в том числе износ внутридомовых инженерных систем, наличие изолированных или неизолированных стояков, полотенцесушителей и иного санитарно-технического оборудования.

 


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