На Ждановской полыхают бытовки

На Петроградской стороне в Петербурге тушат пожар на строительной площадке. Густой черный дым заметен из разных районов города.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до полуночи 31 мая вспыхнули бытовки на стройплощадке. Огонь распространился на 80 квадратных метров. Очевидцы рассказывают в соцсетях, что пожар разгорелся на территории строительной площадки жилого комплекса на пересечения Ждановской и Новоладожской улиц, откуда поднимается столб дыма.

Местные жители насчитали семь пожарных машин и отметили, что для тушения временных помещений пожарные качают воду из Ждановки.