Илон Маск пообещал покинуть Белый дом в случае вывода США из соглашения о климате

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал прекратить работу в качестве советника при Белом доме в случае, если президент США Дональд Трамп выведет страну из Парижского соглашения о климате.

«Не знаю, что случится с Парижским соглашением, но я сделал все возможное, обращаясь к президенту лично, а также через различные советы и Белый дом, чтобы мы остались (в соглашении. – прим.ред.)», — написал Маск в своем твиттере.

Предприниматель также добавил, что в случае вывода США из данного соглашения, у него «не будет иного выбора», кроме как выйти из советов при Белом доме.

Ранее источник сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату.