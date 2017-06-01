Валерий Гергиев открыл новый концертный зал под Репино

Председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил в Твиттере , что Валерий Гергиев «только что» открыл новый концертный зал в Репино под Санкт-Петербургом. На размещенной политиком фотографии видна сцена и стены, отделанные светлым деревом, окно до потолка, открывающее вид на деревья, и струнный ансамбль, стоящий на сцене позади маэстро.

Ранее «Деловой Петербург» узнал, что новый концертный зал Валерий Гергиев возводит за свой счет на участке, предназначавшимся для его дачи. Объем инвестиций был оценен в 150 миллионов рублей.

Как рассказал источник «Фонтанки», сегодняшний концерт готовился для участников Экономического форума, с расчетом на президента. Но также в зале находились и известные музыканты и певцы, в том числе те, кто выступал сегодня на Новой сцене Мариинского театра в опере «Аттила». На сцене выступал пианист Даниил Трифонов, скрипачи Даниэль Лозакович и Лоренц Настурика-Гершовичи и симфонический оркестр Мариинского театра. В программе были части фортепианных концертов Моцарта и Шостаковича, произведения Элгара и Сарасате, «Времена года» Вивальди и Пьяццоллы, «Умирающий лебедь» Сен-Санса и фрагменты «Петрушки» Стравинского.

По информации источника, работы вокруг здания продолжались до последнего, хотя внутри оно было уже готово. В концертном зале примерно 100 мест и он вряд ли будет открыт для широкой публики, хотя этого исключать нельзя. В зале партер, бельэтаж и 1 ярус, обшивка напоминает Концертный зал Мариинского театра, что наталкивает на предположения, что акустикой также занимался Ясухиса Тоёта.