Трамп решил пока оставить посольство США в Тель-Авиве

Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни объявит о решении сохранить по крайней мере на полгода израильское посольство США в Тель-Авиве, хотя и планировал перенести его в Иерусалим, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации.

Такое решение Трамп примет, по словам чиновника, чтобы не мешать мирному процессу между Израилем и Палестиной.

При этом источник отмечает, что официально о решении сохранить посольство в Тель-Авиве еще не объявлено, но в Белый дом уже поступили документы о продлении нахождения посольства, а также документы для его переноса в Иерусалим.

Чиновник подчеркнул, что Трамп продолжает поддерживать идею переноса посольства США в Израиле. По его словам, Трамп перенесет посольство в Иерусалим, это лишь вопрос времени.

Трамп неоднократно говорил о том, что намерен перенести израильское посольство США в Иерусалим, в том числе и во время предвыборной кампании.