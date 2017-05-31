Реактивные системы «Торнадо-С» заменят в российской армии на «Смерчи»

Перевооружение реактивных артиллерийских бригад с систем «Смерч» на модернизированные «Торнадо-С» завершится до 2020 года, сообщил 31 мая начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

«Завершится перевооружение всех ракетных бригад на современный ракетный комплекс «Искандер-М» и реактивных артиллерийских бригад на реактивные системы залпового огня крупного калибра «Торнадо-С», – сказал Матвеевский, рассказывая о планах до 2020 года.

Он отметил, что плановое перевооружение с РСЗО крупного калибра «Смерч» на модернизированную РСЗО «Торнадо-С» начинается в 2017 году.

Ключевой особенностью РСЗО «Торнадо-С» является новая автоматизированная система управления наведения и огня, которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели, навести пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскости. Применение новой системы значительно увеличит точность стрельбы и сократит время развертывания комплекса из походного положения в боевое.