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31.05.2017 22:50

Дзюба прокомментировал шутку Дмитрия Медведева о роботах в сборной России

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал шутку премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что игроков национальной команды можно заменить роботами. Слова 28-летнего футболиста приводит «Матч ТВ».

«Не представляю себе такого. Дмитрий Анатольевич расшутился в последнее время. "Вы держитесь там", например. Это шутка, надеюсь, посмотрим. Не думаю, что роботы смогут что-то кардинально изменить», — сказал Дзюба.

25 мая Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами.


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