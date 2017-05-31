CNN уволила ведущую после публикации фото с «отрезанной головой» Трампа

Американская телекомпания CNN разорвала контракт с актрисой и телеведущей Кэти Гриффин, которая сфотографировалась с окровавленной маской, имитирующей лицо президента США Дональда Трампа, сообщается в твиттере CNN.

«CNN прекратила наше соглашение с Кэти Гриффин о появлении в нашей новогодней программе», — говорится в сообщении.

Ожидалось, что Гриффин и в этому году традиционно будет одной из ведущих трансляции встречи Нового года на телеканале.

Гриффин поучаствовала в съемке у фотографа Тайлера Шилдса, который известен своими шокирующими и провокационными работами.

Фото спровоцировало бурную реакцию в СМИ и социальных сетях. Большинство пользователей негативно отозвались об изображении. Позднее Гриффин извинилась за сделанные фотографии, отметив, что «перешла черту».