Министерство обороны Германии приостановит закупку корветов

Министерство обороны Германии вынуждено будет приостановить покупку дополнительных пяти корветов K130 компании Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) в связи с жалобой компании NavalYards в антимонопольную службу. Об этом сообщает сайт Defense World.

Консорциум German Naval Yards Holdings, являющийся новым игроком на рынке, опротестовал заключение контракта без проведения открытого тендера. Антимонопольное ведомство не согласилось с аргументом Минобороны Германии о срочности сделки и возможности постройки кораблей только уже имеющимся консорциумом.Стоимость сделки оценивается в два миллиарда евро (2,25 миллиарда долларов США). Решение службы должно быть принято в первых числах июня.

«Мы тщательно анализируем решения федеральной палаты государственных закупок и затем принимаем решение о том, какие меры следует предпринять», — заявил представитель пресс-службы министерства.

В ноябре 2016 года бюджетный комитет бундестага утвердил постройку для Бундесмарине (ВМС Германии) пяти дополнительных корветов проекта К130 (тип «Брауншвейг») общей стоимостью около 1,5 миллиардов евро. Корабли должны войти в строй до 2023 года.