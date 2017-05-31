Минобороны назвало причину крушения Ту-154 в Черном море

Минобороны России обнародовало итоги расследования катастрофы Ту-154 над Черным морем и сообщило, что причиной крушения могли быть ошибочные действия командира экипажа при управлении самолетом, передает РИА «Новости».

«По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», — сообщило ведомство.

Также сообщается, что комиссия по расследованию крушения самолета не выявила нарушений правил заправки.

Самолет Ту-154 российского Минобороны, выполнявший рейс из Сочи в сирийскую Латакию, разбился над Черным морем рано утром 25 декабря.

На борту самолета находились 92 человека, в том числе глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), съемочные группы Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также основной состав ансамбля имени Александрова, который летел в Сирию поздравить с Новым годом российских военных. Все они погибли.