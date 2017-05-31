Корабли Балтийского флота завершили учения в Финском заливе
Малый противолодочный корабль «Казанец» и базовый тральщик «БТ-115» Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота вернулись в пункт базирования после выполнения плановых курсовых задач. Об этом 31 мая сообщает Минобороны РФ.
В рамках контрольного выхода в море в полигоне, расположенном в акватории Финского залива, корабли выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли условного противника.
Комплекс артиллерийских стрельб проводился по буксируемому корабельному щиту, имитировавший надводный корабль условного противника.
После артиллерийских стрельб экипажи кораблей отработали элементы маневрирования и обороны на незащищенном рейде, провели учения по связи и противовоздушной обороне.