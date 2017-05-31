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31.05.2017 22:03

Пресс-служба Усманова опровергла требование к Навальному удалить весь ролик о Медведеве

Алишер Усманов не требовал от Алексея Навального целиком удалять фильм о Дмитрии Медведеве, необходимо удалить те фрагменты ролика, которые порочат честь и достоинство бизнесмена, заявила пресс-служба Алишера Усманова.

«Не успел пройти суд, а Навальный снова начал лгать и извиваться. Так, он заявляет, что не будет удалять свой злополучный ролик. Однако в соответствии с исковым требованием А.Б. Усманова и решением суда, этот иск удовлетворившим, удалению подлежат только те фрагменты этого ролика, а также других материалов Навального и ФБК на YouTube и его собственных ресурсах, которые порочат честь и достоинство господина Усманова», — говорится в сообщении пресс-службы.

31 мая Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск Усманова к Навальному о защите чести и достоинства. Поводом для иска стал фильм Фонда борьбы с коррупцией, в котором Алексей Навальный обвиняет бизнесмена во взяточничестве и неуплате налогов. Суд постановил в течение 10 дней удалить с нескольких сайтов спорные публикации, видеоролики, а также опубликовать утвержденный судом текст опровержения.

Защита ФБК после оглашения вердикта заявила о намерении его обжаловать, а Алексей Навальный написал в блоге, что не будет удалять свое видеорасследование.

Источник: RNS


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