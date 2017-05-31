Диктором на домашних матчах «Зенита» вновь стал Константин Анисимов

В новом сезоне диктором на домашних матчах «Зенит» станет актер театра «Балтийский дом» Константин Анисимов, ранее уже работающий в этом качестве. Об этом в среду, 31 мая, сообщает пресс-служба петербургской команды.

Константин Анисимов был голосом «Петровского» с 2003 по 2015 год и провел в этом качестве более 270 матчей. Также в 2008 году актер работал на финалах Кубка УЕФА в Манчестере и Суперкубка УЕФА в Монако.

В 2015 году он был отстранен от своей работы диктором по решению футбольного клуба "Зенит". По официальной версии, он грубо нарушал правила аккредитации на матчах Лиги чемпионов http://www.fontanka.ru/2016/02/22/035/ .