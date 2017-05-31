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31.05.2017 21:24

Банк «Санкт-Петербург» собирается банкротить компанию «Юлмарт»

 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» опубликовало 31 мая на сайте Единого федерального реестра намерение обратиться в арбитраж с иском о банкротстве НАО «Юлмарт».

Кроме того, финансовая организация уже обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием взыскать с ООО «Юлмарт Девелопмент» более 400 млн рублей. Заявление к производству еще не принято. В апреле банк «Санкт-Петербург» уже обращался в суд, пытаясь истребовать с НАО «Юлмарт» почти 1,5 млрд рублей долга по кредитному договору. Однако арбитраж определил, что заявление было подано с нарушением. Так, иск был оставлен без движения, а впоследствии возвращен заявителю.

Ранее, как писала «Фонтанка», онлайн-ретейлер «Юлмарт» договорился с одним из своих крупнейших кредиторов банком «Уралсиб» о реструктуризации кредита в размере 750 миллионов рублей. В настоящий момент структура сделки согласована, полный пакет документов по ней подписан обеими сторонами.

Напомним, в начале прошлого года мажоритарии компании разошлись во мнениях о том, как вести бизнес. Противостояние привело к тому, что к компании начали поступать иски от кредиторов. В отношении одного из юрлиц – «Юлмарт РСК» ввели процедуру наблюдения.

Кроме того, в марте текущего года Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по факту неуплаты налогов интернет-ретейлером «Юлмарт». По словам представителей компании, ФНС начислила фирме налоги за 2012-2013 годы 260 млн рублей. «Юлмарт» выплатил эту сумму, однако потом оспорил в первой инстанции и подтвердил во второй претензии на 130 млн рублей. Это решение вступило в законную силу, подчеркнули в компании.


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Фотобанк firestock.ru
30.05.2017 15:27
Как сэкономить при эксплуатации зданий
Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло. В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей
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«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья
Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
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