Банк «Санкт-Петербург» собирается банкротить компанию «Юлмарт»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» опубликовало 31 мая на сайте Единого федерального реестра намерение обратиться в арбитраж с иском о банкротстве НАО «Юлмарт».

Кроме того, финансовая организация уже обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием взыскать с ООО «Юлмарт Девелопмент» более 400 млн рублей. Заявление к производству еще не принято. В апреле банк «Санкт-Петербург» уже обращался в суд, пытаясь истребовать с НАО «Юлмарт» почти 1,5 млрд рублей долга по кредитному договору. Однако арбитраж определил, что заявление было подано с нарушением. Так, иск был оставлен без движения, а впоследствии возвращен заявителю.

Ранее, как писала «Фонтанка», онлайн-ретейлер «Юлмарт» договорился с одним из своих крупнейших кредиторов банком «Уралсиб» о реструктуризации кредита в размере 750 миллионов рублей. В настоящий момент структура сделки согласована, полный пакет документов по ней подписан обеими сторонами.

Напомним, в начале прошлого года мажоритарии компании разошлись во мнениях о том, как вести бизнес. Противостояние привело к тому, что к компании начали поступать иски от кредиторов. В отношении одного из юрлиц – «Юлмарт РСК» ввели процедуру наблюдения.

Кроме того, в марте текущего года Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по факту неуплаты налогов интернет-ретейлером «Юлмарт». По словам представителей компании, ФНС начислила фирме налоги за 2012-2013 годы 260 млн рублей. «Юлмарт» выплатил эту сумму, однако потом оспорил в первой инстанции и подтвердил во второй претензии на 130 млн рублей. Это решение вступило в законную силу, подчеркнули в компании.