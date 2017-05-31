Смольный начал готовиться к новому году в последний день весны

Комитет по госзаказу приступил к поискам подрядчиков для подготовки улиц и площадей Петербурга к новому году и Рождеству. Аукцион на праздничное оформление города за 191,7 млн рублей объявили сегодня на портале госзакупок.

Техзадание подготовил комитет по печати. По условиям контракта, подрядчик должен будет подготовить проект в течение 30 дней после подписания договора. За это время исполнитель должен подготовить эскизы новогоднего оборудования, адреса будущих работ и визуализацию украшенных участков в дневном и ночном свете.

Победитель конкурса займется установкой искусственных елей, самое высокое — 25-метровое — дерево традиционно установят на Дворцовой площади. Еще более полутора десятков 20-метровых деревьев поставят, в частности, на площади Александра Невского, на улице Кораблестротелей напротив гостиницы «Прибалтийская», на площади Ленина, в Александровском парке и перед Казанским собором.

Подрядчику придется продумать световые композиции на деревьях и кустарниках, спланировать световые фигуры на газоне и панно на фасадах зданий. Монтаж новогоднего оборудования необходимо до 30 ноября.

Победителя аукциона выберут 26 июня.