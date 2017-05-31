Приговоренный за убийство журналиста Циликина просит отменить приговор

В Петербурге обжалован приговор по делу об убийстве журналиста Дмитрия Циликина. Отправленный в колонию строгого режима на восемь с половиной лет Сергей Косырев просит заново рассмотреть дело.

Как сообщил «Фонтанке» 31 мая адвокат Иосиф Габуния, в Калининский суд Петербурга направлена апелляционная жалоба, в котором изложены доводы о незаконности приговора и основания для отмены из-за нарушения процессуальных норм.

«Кроме показаний Косырева, в деле нет других доказательств. Верховный суд ввел запрет на осуждение обвиняемых на основе только признательных показаний, – уточнил защитник. – Судом не дано надлежащей оценки противоречиям, имеющимся в показаниях осужденного».

Тело Дмитрия Циликина с множественными ножевыми ранениями было найдено в квартире на проспекте Науки весной 2016 года. Суд пришел к выводу, что Косырев совершил убийство из личной неприязни.