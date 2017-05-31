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31.05.2017 21:12
9 Комментариев

Ирада Вовненко: я хочу поговорить с РПЦ

Детская писательница Ирада Вовненко официально представлена в качестве директора Исаакиевского собора. В интервью «Фонтанке» она рассказала о первом шаге. Он касается РПЦ.
Ирада Вовненко: я хочу поговорить с РПЦ
Елена Пальм/Интерпресс

Утром 31 мая коллективу музея Исаакиевский собор представили нового директора. Пока еще с приставкой и.о. О том, что Николая Бурова заменит его же заместитель Ирада Вовненко, говорили еще неделю назад. Говорили причем в контексте ее близкого знакомства с Анастасией Говоруновой, бывшей женой сына вице-губернатора. Сама Вовненко отрицает любые намеки на протекцию.

Представлял коллективу нового директора уходящий Николай Буров, который предложил Вовненко обращаться к нему за советами, но не обязательно следовать им. «Единственное, что я попросил – сохранить музей. А по вопросу передачи храма говорить ничего не стал: эта история, как ежик в тумане, никто ничего не понимает. И я счастлив, что ухожу от этой темы», – признался он «Фонтанке». Ираде Вовненко только предстоит погрузиться в тему с передачей собора РПЦ. Остается верить, что новый руководитель музея тоже была честна.

- Глава комитета по культуре Константин Сухенко ставил вам какие-то задачи, обозначал генеральную линию?

– Пока такого разговора не было. А позиция у меня есть, я много лет работаю в музее, до этого работала в университете (СПбГУ, — прим. ред.) и в Царском селе. Я против того, чтобы вести борьбу, я за конструктивный диалог с властью и с Русской православной церковью. Считаю, что нужно находить общее решение путем переговоров. В конечном итоге должны быть удовлетворены все, в первую очередь жители Санкт-Петербурга и гости города.

- То есть основная задача найти точку соприкосновения, чтобы и музей остался, и храм функционировал?

– Абсолютно, это моя позиция и меня никто не переубедит. Но для того, чтобы все профессионально функционировало, нужно выработать систему, как сохранить обе функции. Важно, чтобы были люди, которые бы обеспечивали просветительскую действительность. Эта часть не должна никуда уходить, нельзя забывать, что Исаакий – это храм, и нельзя забывать, что одновременно он памятник архитектуры. Ведь в России всегда была синергия государства и Церкви.

- У вас есть примеры, как устроена эта система в Европе?

– Конечно, есть. И сейчас я хочу изучить этот опыт.

- Вы уже общались с представителями РПЦ?

– Я собираюсь это сделать. На мой взгляд, это очень важно сейчас — выстроить общение с Русской православной церковью. Но мне нужно время, чтобы вникнуть в дела и со всем определиться.

- Как известно, есть радикальные сторонники передачи Исаакия, например, представители Законодательного собрания, как с ними быть?

– Выстроить диалог— это самое главное. Мне кажется, сейчас столько много горя и трагедий, много несправедливости, что не нужно создавать дополнительное непонимание, я не хочу в своем городе волнений. Мы будем стараться найти решение. И я уверена, что все получится.

- Есть ли какие-то факторы, на которых основана ваша уверенность, например, РПЦ не готова была до этого идти на компромиссы.

– Я хочу с ними пообщаться прежде, чем делать какие-то выводы.

- Буров уже передавал вам дела? Вы уже вникали, например, в тонкости распределения бюджета музея?

– Николай Витальевич еще директор, и мы пока с ним работаем, а завтра к делам приступаю я. Буду вникать и изучать. Необходимо все обсудить и разобрать детально.

- А что насчет кадров?

– У нас прекрасный коллектив, налаженная годами работа, я не ставлю перед собой задачи это разрушать. А время покажет.

- Вы писательница, автор детских книг и романов о взаимоотношениях. Как думаете, это как-то поможет (или уже помогает) вам в управлении Исаакиевским собором?

– Бесспорно, в общении и в управлении очень важны психологические аспекты. Умение выстраивать отношения — важная составляющая для любого руководителя. Ну и, конечно, новую книгу после всего этого я напишу — 100 процентов.

Ирада Вовненко с 2003 года работала главным специалистом международного отдела ГМЗ «Царское Село», также принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты. С 2009 года руководила проектом «Собрание друзей Исаакиевского собора». До последнего момента являлась заместителем директора по общественным связям ГМП. Также Вовненко пишет книги и состоит в Союзе писателей России. В 2011 году издала книгу вместе с польским писателем Янушем Вишневским «Любовь и другие диссонансы». Кроме того, с 2006 года Вовненко пишет детские исторические книги.

Собеседники «Фонтанки» предполагали, что способствовать назначению Вовненко главой музея могла ее подчиненная и иллюстратор книг Анастасия Говорунова, бывшая невестка вице-губернатора Александра Говорунова. Впрочем, сама Вовненко эту версию «Фонтанке» не подтвердила, также открестились от нее и в Смольном.

Николай Буров был одним из последовательных противников передачи Исаакиевского собора РПЦ. Отношения директора с местной епархией не заладились в 2015 году, когда на пасхальном приеме нового митрополита присутствовавшие услышали от директора музея: «Этот город пережил блокаду и, думаю, переживет и вас!». После этого в Исаакии сменился ключарь, кулуарно сторонники РПЦ настаивали на смене директора Исаакиевского собора.

10 января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил о том, что вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен. После этого горожане разделились на два лагеря: поддерживающих и протестующих.

28 марта Горизбирком принял решение о проведении референдума о передаче Исаакия. Теперь документ должны рассмотреть в Законодательном собрании, в случае положительного решения инициаторам придется собрать 75 тысяч подписей петербуржцев.

21 апреля стало известно об уходе Бурова с поста директора музея. «Фонтанке» он заявил, что намерен стать пенсионером.

При этом заявка от РПЦ до сих пор не поступила в городское правительство, и официально процедура передачи так и не была начата.
 
Ксения Клочкова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (9)
Delen
31 мая 2017 г. 22:28
Никчемные вопросы, никчемные ответы. И почти половина заметки повторение предыдущих. И что нового привнес автор? НИЧЕГО!
Snaky
31 мая 2017 г. 22:27
Oleg_I:
Говорить с РПЦ бесполезно.
Отчего-же? Торг — дело сурьёзное.
chernousova
31 мая 2017 г. 22:26
О чем, интересно, можно разговаривать с ЕВРОмонахами на Лэнд Крузерах за 6 миллионов с блатными номерами?
nuga
31 мая 2017 г. 22:17
Фонтанка,когда вы начнете писать на социальные вопросы,которые касаются всех?Например,очередной документ о повышении пенсионного возраста,начиная сразу,как только одобрят -по полгода каждый год?А сам возраст-до 76 лет?Только сегодня оповестили.А вы все об одном и том же,как заезженная пластинка.Вы готовы до 76 лет торчать тут и писать старческой рукой?А молодые журналисты?Придут и выкинут вас.Будете бегать после полтинника ещё 26 лет,чтобы дожить и помереть.
Gleb_Zheglov
31 мая 2017 г. 22:05
Oleg_I: Турфирмам , насколько известно по разговорчикам в их среде, попы уже намекнули, что помимо фиксированных платежей надо будет платить ещё и процент, т.е. совокупные сборы с турфирм и, соответственно, простых людей вырастут.
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