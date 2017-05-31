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31.05.2017 20:41
5 Комментариев

Долги «ВИМ-Авиа» приземлили пассажиров Пулково

Сотни петербуржцев опоздали на курорты из-за отмененных и задержанных рейсов компании «ВИМ-Авиа». Один из крупнейших чартерных перевозчиков страны испытывает проблемы с самого начала турсезона.
Долги «ВИМ-Авиа» приземлили пассажиров Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура 31 мая вмешалась в деятельность «ВИМ-Авиа». Поводом стали веерные задержки вылетов. По мнению надзора, перевозчик бьет свои же рекорды недисциплинированности. За двое суток он отменил треть всех рейсов из Пулково, ни один не выполнен по расписанию. Заложниками стали путешественники, жаждущие попасть в Турцию, Болгарию, Китай.

Волна задержек от компании «ВИМ-Авиа» докатилась до Петербурга вечером 30 мая. В болгарскую Варну не улетели вовремя 285 человек, в том числе 120 детей. Рейс 9371 отправился через восемь с половиной часов. В целом, из шести запланированных накануне вылетов перевозчик отменил три (в Москву и Пекин). Сегодня, 31 мая, не состоялись полеты в турецкие Анталью (по уточненным данным, 280 пассажиров) и Даламан. Остальные (в Москву и Китай) совершены с опозданием.

Пассажир ночного рейса до Антальи (чартер туроператора «Интурист») Александр рассказал «Фонтанке», что информация о задержке появилась за пару часов до вылета по расписанию, когда все туристы находились в Пулково или на подъезде.

«Причем в компании, как потом выяснилось, уже знали, что нашего «Боинга» в Пулково нет, и мы никуда не полетим, – уточнил Александр. – Много туристов приехало из Пскова, Новгорода, Карелии. Но размещение им не обещали, сославшись на то, что все гостиницы зарезервированы для гостей ПМЭФ».

Два дня назад с аналогичными проблемами столкнулись пассажиры в Домодедово, они устроили акцию протеста. В настоящее время веерные задержки  у компании наблюдаются по всей стране, в Европе и Средней Азии. «ВИМ-Авиа» обслуживает более сорока направлений. По данным Росавиации, парк состоит из 26 самолетов Airbus (6) и Boeing (20). Компания создана в 2002 году, название получила по первым буквам ФИО основателя Виктора Ивановича Меркулова. Зарегистрирована в Татарстане. Принадлежит Светлане Мурсекаевой и Рашиду Мурсекаеву. В 2015-м, по данным СПАРК, выручка составила 12,4 млрд рублей. По подсчетам Росавиации, услугами компании в январе-апреле 2017 года воспользовались 466 тысяч пассажиров (десятое место по стране). В летний сезон этот показатель вырастет. В 2015-м компания перевезла 1,6 млн человек (совершив 11,4 тыс вылетов), в прошлом – более 2 млн.

Судя по картотеке арбитражных дел, «ВИМ-Авиа» в течение нескольких лет испытывает финансовые сложности. Пик пришелся на 2014-2015 годы. Сбербанк предъявил претензии на 4 млрд рублей и попытался обанкротить должника, того же добивался ВТБ (по кредитному договору на 13 млн долларов).

«Задолженность не обслуживается больше года, меры по погашению не предпринимаются», – говорили представители Сбербанка в суде.

«ВИМ-Авиа» устояла, но испорченные отношения с крупнейшими банками страны вынудили ее кредитоваться в менее известных организациях под залог оборудования. По данным СПАРК, с марта 2017 года имущество «ВИМ-Авиа» (26 авиационных двигателей и пять вспомогательных силовых установок) находится в залоге у трех юридических лиц.

Нехватка средств сказывается на персонале. В октябре 2016 года Приволжская транспортная прокуратура уличила перевозчика в невыплате зарплаты на сумму 260 млн рублей.

Компания выступает гарантом правительственных обязательств по обеспечению воздушного сообщения с другими странами и не всегда их исполняет. Так, в Росавиации сообщили, что апрельской нотой МИДа «ВИМ-Авиа» назначена для регулярных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты по маршруту Санкт-Петербург – Льеж – Санкт-Петербург с частотой полетов 7 рейсов в неделю. В настоящее время из Пулково осуществляется лишь один вылет. Еще одной нотой МИДа, от марта 2017-го, перевозчик назначен для выполнения рейсов из Москвы в Нью-Йорк (три раза в неделю), Майами (два в неделю), Лос-Анджелес (два в неделю) и из Владивостока в Сиэтл и Лос-Анджелес (по одному в неделю). Этих направлений в расписании «ВИМ-Авиа» по-прежнему нет.

Перевозчик слывет одним из самых непунктуальных. В апреле 2017-го, например, он задержал 21,2 % чартерных рейсов (12 из 57). В среднем по отрасли этот показатель составляет 4,7 %. Среди крупнейших чартерных компаний (с количеством рейсов свыше 50) она абсолютный рекордсмен.

Претензии к «ВИМ-Авиа» столь же регулярны, как и задержки рейсов. В основном, они приходятся на высокий туристический сезон. Как уточнил «Фонтанке» собеседник в Северо-Западной транспортной прокуратуре, после инцидента с бортом в Варну деятельность компании будет изучаться «под микроскопом». Еще свежа история прошлогоднего лета. За полтора месяца (июнь – первая половина июля 2016-го) компания допустила 875 задержек более чем на два часа. Она была оштрафована, а Росавиация пригрозила отзывом сертификата эксплуатанта.

«Ежедневные задержки, длящиеся в отдельных случаях до нескольких десятков часов, являются вопиющим фактом безответственного отношения к своим пассажирам», – заявлял регулятор.

«ВИМ-Авиа» тогда сохранила сертификат, пообещав пополнить и обновить воздушный парк. Однако начало турсезона показало, что количества судов для обслуживания заявленных рейсов (регулярных и чартерных) явно недостаточно. В компании признались, что сейчас ведутся переговоры с конкурентами по фрахту самолетов. Сегодня, 31 мая, первые пассажиры улетели бортом стороннего перевозчика. В Анталию петербуржцев повезли «Саратовские авиалинии». Они же доставят в Турцию туристов и завтра. Таким образом «ВИМ-Авиа» оказалась на месте компании «Трансаэро, которая в 2015 году, захлебнувшись в обязательствах, запросила помощи. Ее, в том числе, оказывала и «ВИМ-Авиа». Протянутая конкурентами рука «Трансаэро» не спасла.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (5)
terry18
31 мая 2017 г. 22:39
vamos: VUELING AIRLINES и где вы здесь букву Б нашли?
vamos
31 мая 2017 г. 21:59
KED: только он Буэлинг)) абсолютно серьезно, именно так ближе всего и читается
kukushkind
31 мая 2017 г. 21:37
Тока тока дошло что ВИМ это инициалы уважаемой эксгуберматери?!
KED
31 мая 2017 г. 21:32
chernousova: у замечательной АК Вулинг тысяча срывов графика проходила за сезон. И ничо. Летают до сих пор. К слову только на новье летают. Старше 2 лет бортов нет.
chernousova
31 мая 2017 г. 21:28
Не один год подряд под тысячу срывов графика и все это время надзорные органы это терпят? Без заносов тут не обходится.
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