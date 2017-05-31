Навальный уходит в бан

Расследование «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией должно быть удалено. «Фонтанка» напоминает краткое содержание теперь уже запрещенного фильма.

Через два дня фильм «Он вам не Димон» мог отпраздновать три месяца со дня своего появления в рунете. Этого не случится, по крайней мере, на законных основаниях. По решению Люблинского суда Москвы от 31 мая расследование должно быть удалено.

Час картины разбили на 10 глав, каждая из которых длится примерно по 300 секунд. В первой говорится о том, как Дмитрия Медведева неоднократно замечали в одежде и обуви, заказанной через интернет-магазин на адрес одного из знакомых премьера. Тот, в свою очередь, связан с фондом «Дар». По версии Алексея Навального, руководителем наблюдательного совета фонда выступал однокурсник премьера Илья Елисеев. Он же председатель правления Газпромбанка.

Во второй главе «Как олигарх Усманов подарил дворец на Рублевке» ФБК поведал об усадьбе в селе Знаменское. Ее миллиардер Алишер Усманов якобы отдал в дар фонду «Дар». Следующие 300 секундах фильма беседа идет о том, как Медведев построил себе родовое гнездо и агробизнес. Речь о серьезном агрохолдинге в деревне Мансурово Курской области, откуда родом отец премьера. В него входит гостевой комплекс, в который регулярно приезжает глава правительства. И этот бизнес имеет связь с фондом «Дар». Членом совета директоров агрохолдинга числится некто по фамилии Медведев. Этого человека авторы фильма посчитали родственником премьера.

В главе «Как Медведев увлекся вином и увлек за собой все правительство» говорится о винограднике «Скалистый берег» близ Анапы. Плантация контролируется, по версии ФБК, все тем же однокурсником премьера Елисеевым, а премьер, в свою очередь, приложил руку к правительственным постановлениям, в разы облегчающим работу виноделов.

Чем дальше в лес, тем больше миллиардов. С развитием фонда «Дар» у него появились элитные квартиры. В частности, рассказывается о приобретении дворца Кушелева-Безбородко на набережной Кутузова в Петербурге. В ФБК посчитали, что в 2009 году здание было куплено за 740 млн рублей фирмой одного из руководителей благотворительной организации Филипа Полонского. Спустя год дворец стал собственностью фонда. Теперь это элитный дом почти на три десятка квартир, шесть из которых принадлежит «Дару». Отвечая на вопрос «Откуда на все это деньги?», основным источником дохода оппозиционеры называют дары олигархов и кредиты Газпромбанка.

О двух яхтах Медведева, якобы купленных за счет фонда, говорится в следующей главе фильма. «Моторки», утверждает Навальный, приобрели через офшоры, принадлежащие Елисееву. Доказательством того, что владельцем яхт стал премьер в фильме считается его присутствием на них. Последняя по сюжету глава называется «Как Медведев обзавелся виноградниками и замком в Тоскане. Следуя проверенной схеме, настаивают в ФБК, они были куплены через офшоры Елисеева на средства «Дара».

Под занавес в кадре появляется сам Алексей Навальный и по традиции рассказывает о том, что всем нужно бороться с системой и действовать по принципу «передай дальше». В данном случае – передай дальше ссылку на фильм и скажи всем родственникам его посмотреть. Теперь у интересантов осталось десять дней для легального распространения и просмотра картины. Дальше решение суда по иску Алишера Усманова вступит в законную силу.

«Будешь ли ты, Алексей, исполнять решение суда? Конечно, нет. Решение суда я не признаю и вообще не признаю это судом», – заявил Навальный журналистам после оглашения постановления суда.

Борис Александров, "Фонтанка.ру"