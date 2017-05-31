В магазины Германа Стерлигова разрешили входить геям

Жительница Петербурга Вера Врубель, ранее обратившая внимание на таблички, вывешенные в витринах продуктовых магазинов Германа Стерлигова, сообщила 31 мая в Facebook, что таблички в магазине на улице Всеволода Вишневского, 3 были убраны. Напомним, на них в грубой форме запрещалось посещение магазинов гомосексуалами.

"ТАБЛИЧКИ НЕТ! Убрали. Проверять будем каждый день. Не расслабляемся: теперь пускай уберут из всех остальных магазинов. Пишем заявы по месту нахождения магазина на Смольном, 7, и в Лахте", – написала Врубель.

Такая же табличка была снята с витрины магазина предпринимателя в центре Москвы – после того, как с жалобой в Объединение административно-технических инспекций Москвы обратился местный житель Денис Шлянцев. Об этом он также сообщил 31 мая в Facebook.