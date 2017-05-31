ГУ МВД: Дольщиков «Города» задержали за нарушения при проведении митинга

Полиция Петербурга прокомментировала задержание четырех голодающих дольщиков ГК «Город». В их действиях нашли административный состав и готовят к передаче в суд.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, четверых участников акции у строящихся ЖК «Ленинский парк» и ЖК «Прибалтийский» 31 мая около 16.30 доставили в 74-й отдел полиции.

Там двое доставленных, в том числе глава инициативной группы Алла Андреева, заявили о плохом самочувствии. У Андреевой пошла кровь из носа, предположительно от давления. Прибывшая на место бригада «03» оказала помощь главе инициативной группы, после чего она отказалась от госпитализации. Вторая заявительница даже не стала осматриваться врачами, сообщив, что ее самочувствие улучшилось. Сейчас в отношении всех четверых составляются протоколы по статье 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) КоАП. После этого их отвезут в суд.