В СПЧ высказались против клеток для подсудимых в суде

Клетки для подсудимых на процессе должны применяться в исключительных случаях, в других ситуациях подозреваемых следует помещать за обычные стойки, заявил 31 мая глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов.

"Я полагаю, что нам нужно на уровне федерального закона, в частности в Уголовно-процессуальном кодексе, установить, что подсудимый может быть помещен в специально приспособленное помещение по соображениям безопасности, учитывая тяжесть совершенного им насильственного преступления", – сказал Федотов журналистам по итогам московского семинара-совещания комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

"Действительно, такого убийцу, как Чикатило, наверное, надо было содержать в каких-то особых условиях, а все остальные подсудимые должны находиться без всяких клеток, если они не представляют угрозу безопасности находящихся в зале судебного заседания", – подчеркнул он.

Как считает глава СПЧ, для подсудимых, которые подозреваются в неопасных преступлениях, необходимо просто установить своего рода выгородки, стойки.

"Никого нельзя держать в клетке, если это не установлено законом и если это не необходимо в демократическом обществе и правовом государстве", – подчеркнул Федотов, отметив, что люди на процессе не должны находиться в клетках, как животные.