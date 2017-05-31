Молния и град повредили пассажирский самолет при посадке в аэропорту Барнаула

Молния и град повредили летевший из Красноярска пассажирский самолет авиакомпании «Красавиа» во время посадки в аэропорту Барнаула, передает РИА «Новости» 31 мая.

«При подлете к Барнаулу самолет Ан-26 попал в грозовое облако. После благополучного приземления выяснилось, что во время полета молния ударила в обтекатель антенны бортового локатора», — говорится в сообщении.

Авиакомпания направила в Барнаул резервный борт, чтобы доставить в Красноярск 33 пассажира.

По данному факту проводится проверка.