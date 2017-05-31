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31.05.2017 19:24
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Фонтанка за 60 секунд – 31 мая

Побитый «Город». Пятеро петербуржцев устали ждать новые квартиры и объявили голодовку рядом со своим недостроем.

Кстати, бывшему владельцу ГК «Город», дольщики которого вышли на забастовку, сегодня продлили арест. С материалами дела можно знакомиться годами – там 851 том.  Но мы кратко рассказываем, о чем там. 

Все дело в нанотехнологиях! Одни и те же дома в декларациях петербургского депутата то растут, то уменьшаются. Это выяснилось, когда активисты сравнили его декларации об имуществе за разный период. Ну, а что не так? 

Форум как всенародный праздник. «Фонтанка» побывала на площадке пока не открытого ПМЭФ-2017 и посмотрела, что там происходит. Вертолеты, "майбахи", важные репетиции, все вот это вот.

ЕСПЧ согласился с тем, что выборы 2011 года в петербургский ЗакС прошли нечестно. Пятеро потерпевших должны получить 38 тысяч евро. Правда, двое из них давно раздумали судиться, а еще один скончался. Да и решение еще могут оспорить. Но сумма компенсации – тут не главное. 

В «Зените» решили: менять – так все сразу. После разрыва отношений с Мирчей Луческу там создали новый аппарат. И пригласили нового главврача. 

«Фонтанка» тоже на спорте! Мы открыли регистрацию на фестиваль «ФонтанкаSUP». Если вы смелый, ловкий, умелый и вам есть 18 (что, кстати, не обязательно) – дерзайте. Падлборд – это круто.

 

 

-- 

С уважением,

Марина Муратова

+7-911-773-21-72

 


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