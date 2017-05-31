СМИ: Михалкову, Ярмольнику и Бабкиной запретили въезд на Украину
Ряду российских деятелей культуры запретили въезд на Украину. Среди них – режиссер Никита Михалков, актер Леонид Ярмольник, певица Надежда Бабкина. Как передает канал «112 Украина», соответствующее решение приняла 31 мая Служба безопасности Украины.
По имеющимся данным, въезд в страну также запрещен режиссеру Станиславу Говорухину, писателю Михаилу Задорнову, актерам Ирине Алферовой и Алексею Панину.
Теперь СБУ должна обратиться в министерство культуры, которое внесет этих деятелей в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.
Утверждается, что в такой черный список отказались внести Александра Панкратова-Черного, Геннадия Хазанова, Лолиту Милявскую, Федора Добронравова.
Ранее минкультуры Украины внесло в черный список более 100 российских артистов. Госкино запретило для демонстрации около 400 фильмов российского производства.
Источник: «Газета.Ru»