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ЖКХ
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31.05.2017 19:00

На Комендантском теплосети не выдержали испытаний на прочность

Вода залила проезжую часть в Приморском районе Петербурга, где вечером 31 мая лопнула не выдержавшая гидравлических испытаний труба горячего водоснабжения. На движение это не повлияло.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», течь дал прямой подземный трубопровод диаметром 600 мм в районе дома №43 по Комендантскому проспекту. Информация о вытекании поступила в 17:52. Аварийная бригада к настоящему моменту справилась с локализацией, но к ремонту дефекта приступят только после окончания испытаний.

В ГУП «ТЭК» пояснили, что ограничивать движение из-за разлива на дороге не стали. Также на предприятии уточнили, что вода – комнатной температуры, её температура не превышает 40 градусов.


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