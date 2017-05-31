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31.05.2017 18:43

В Сети появилось фото дольщицы ГК "Город" с кровью на лице

В Сети вечером 31 мая появилось фото дольщицы ГК "Город" Аллы Андреевой с кровью на лице. Ее выложили в официальный аккаунт "ВКонтакте" вице-губернатора Игоря Албина.

фото с сайта vk.com

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Напомним, сегодня несколько голодающих дольщиц ГК "Город" и глава инициативной группы Андреева были увезены в отдел полиции. Как стало известно "Фонтанке", их забрали в 74-й отдел, по предварительной информации – за несанкционированный пикет.

Голодающие расположились с утра близ недостроенных ЖК "Ленинский парк" и "Прибалтийский", рядом с ними стояла машина, обклеенная плакатами с требованиями дольщиков.



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