Максим Ванчугов проведет в Крестах все лето

Санкт-Петербургский горсуд 31 мая продлил арест бывшему владельцу ГК «Город» Максиму Ванчугову. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Мера пресечения по делу о мошенническом хищении денег дольщиков и незаконном получении прав на квартиры продлена до 1 сентября. Накануне, как уже писала «Фонтанка», суд также до 1 сентября продлил домашний арест бывшему владельцу ГК «Город» и брату Максима Руслану Ванчугову.

Напомним, материалы уголовного дела занимают 851 том. Изначально сумма ущерба оценивалась следствием в 2,1 млрд рублей. Позже эта сумма сократилась до 1,2 млрд. Компания «Город» возводила 3 жилых комплекса — два на Ленинском проспекте и один на улице Оптиков. В них приобрели жилье более 3 тысяч семей. Первые дома должны были сдать в 2013 году, но стройка остановилась. Следователи считают, что владелец ГК «Город» вместе с неустановленными лицами через фирмы-однодневки и банк «Фининвест» (в свое время Максим Ванчугов владел 33% банка) обналичил 830 миллионов рублей, которые дольщики вложили в строительство ЖК – «Морская звезда», «Ленинский парк» и «Прибалтийский».

Летом прошлого года 90% долей в юрлицах-застройщиках приобрел Артем Маневич, сын бывшего вице-губернатора Михаила Маневича.