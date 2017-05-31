Победители конкурса «Моя самая большая рыба» получили призы

Победители конкурса «Фонтанки» «Лучшие рыболовные фотографии» Юрий Петренас, поймавший под Псковом щуку весом 1,5 кг, и Владимир Павлов, поклонник финской рыбалки, получили призы в нашей редакции.

Напомним, в течение мая на «Фонтанке» проходил читательский конкурс «Лучшие рыболовные фотографии». Редакция получила много фотографий от наших рыбаков – все рассказы вы можете прочесть здесь. Жюри выбрало восемь лучших фотоисторий. Вторым этапом конкурса стало онлайн-голосование «Моя самая большая рыба».

Победителями народного голосования стали Владимир Павлов, который рассказал нам, что регулярно рыбачит в соседней Финляндии. Владимир получил главный приз — сертификат на посещение ресторана «Русская рыбалка» на Крестовском острове. Второе и третье места заняли Юрий Петренас и Ирина Сысоева, поймавшая лосось весом 8 кг. Оба призера получили алкогольные призы от партнера конкурса.

Материал публикуется в партнерстве с рестораном «Русская рыбалка».