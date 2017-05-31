Победители конкурса «Моя самая большая рыба» получили призы
Напомним, в течение мая на «Фонтанке» проходил читательский конкурс «Лучшие рыболовные фотографии». Редакция получила много фотографий от наших рыбаков – все рассказы вы можете прочесть здесь. Жюри выбрало восемь лучших фотоисторий. Вторым этапом конкурса стало онлайн-голосование «Моя самая большая рыба».
Победителями народного голосования стали Владимир Павлов, который рассказал нам, что регулярно рыбачит в соседней Финляндии. Владимир получил главный приз — сертификат на посещение ресторана «Русская рыбалка» на Крестовском острове. Второе и третье места заняли Юрий Петренас и Ирина Сысоева, поймавшая лосось весом 8 кг. Оба призера получили алкогольные призы от партнера конкурса.
Материал публикуется в партнерстве с рестораном «Русская рыбалка».