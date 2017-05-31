Шлеменко и Хэлси показали одинаковый вес за день до боя на M1 Challenge 79

Официальное взвешивание бойцов Александра Шлеменко (Россия) и Брэндона Хэлси (США), бой-реванш между которыми станет главным событием турнира M1 Challenge 79, состоялось в среду, 31 мая, в ТРЦ «Питерлэнд» в Петербурге.

В итоге оба бойцы показали почти одинаковый вес: Шлеменко – 74,3 кг, а Хэлси – 74,4 кг.

– Завтра ожидается грандиозное событие, будет очень емкий бой, – заявил президент M-1 Global Вадим Финкельштейн. – По состоянию на сегодняшнее утро оставалось около 200 билетов, поэтому будет аншлаг. Будет очень много гостей с Международного экономического форума, которые приехали, наверное, из всех стран мира. Поэтому это очень почетно для нас. Это событие мы проводим в рамках форума уже в третий раз.

Александр Шлеменко и Брэндон Хэлси впервые встретились в бою в 2014 году. Тогда Хэлси хватило всего 35 секунд, чтобы победить россиянина удушающим приемом.

Напомним, турнир M1 Challenge 79 пройдет 1 июня в Петербурге, в СК «Юбилейный». Отметим, что турнир входит в официальную программу Петербургского международного экономического форума – 2017.