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31.05.2017 18:06
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Семь месяцев без электричества «Солодовни» обошлись «Степану Разину» в 266 млн рублей

Компания «Солодовня» отсудила у технопарка «Степан Разин» 266 млн рублей упущенной выгоды за отключение электричества. Соответствующее решение 31 мая вынес Ленинский федеральный суд Адмиралтейского района Петербурга. Так заканчивается бизнес-конфликт, в котором генеральный директор «Степан Разин Девелопмент» был даже освобожден от преследования по амнистии.

Ранее «Солодовня» заключила договор энергоснабжения с ООО «Степан Разин Девелопмент», управляющей технопарком «Степан Разин». Обе компании занимали площади на территории бывшего Калинкинского пивоваренного завода, распроданные по частям «Объединенными пивоварнями Хейнекен» еще в 2013 году.

В 2014 году между предприятиями возникли разногласия по тарифам за электроэнергию, после чего технопарк расторг договор, а «Солодовня» заключила соглашение напрямую с ОАО «Петербургская сбытовая компания». Однако технопарк, через сети которого продолжалась передача энергии, ограничил ее подачу на семь месяцев.

В результате «Солодовня» была вынуждена свернуть бизнес, ранее приносивший выручку в 250 млн рублей в год. Предприятие попыталось договориться о продаже помещения от имени собственника, компании «Актив Девелоп», но сделка сорвалась из-за судебных споров. Именно эту упущенную выгоду за неполучение агентского вознаграждения «Солодовня» и решила взыскать с ООО «Степан Разин Девелопмент» и его экс-генерального директора Валерия Дятлова. 1 мая Ленинский федеральный суд согласился с доводами истца.

Заметим, что ранее в отношении Валерия Дятлова в УМВД по Адмиралтейскому району Петербурга по заявлению «Солодовни» было возбуждено уголовное дело по статье 330 УК «Самоуправство». Ему было предъявлено обвинение по самовольному ограничению подачи электричества. Еще в марте 2015 года дело было прекращено по амнистии. Однако в постановлении о прекращении, утвержденном прокуратурой, осталась главная экономическая составляющая – «действуя от имени «Степан Разин Девелопмент», незаконно ограничил переток электроэнергии «Солодовни», причинив при этом ущерб в сумме 266,347,726 руб.».

Кстати, сторону «Солодовни» в споре с ООО «Степан Разин Девелопмент» также занял петербургский УФАС, рассудив, что технопарк создал дискриминационные условия, ограничив подачу энергии. Суды первой и кассационной инстанций подтвердили правомерность этих выводов.

«Фонтанка» запросила комментарий у технопарка «Степан Разин» и готова опубликовать его после получения.

По данным СПАРК, «Солодовня» основана в 2006 году. С 2011 года принадлежит предпринимателю Дмитрию Колесову. В 2015-м убыток компании составил 11 млн рублей.

ООО «Степан Разин Девелопмент» основано в 2013 году и принадлежит Андрею Кузьмину и Семену Голубеву. В 2015 году его убыток составил 49 млн рублей. По данным сайта технопарка, его арендаторами являются такие солидные компании, как Pepsi-cola, Coca-cola и Nestle.


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