«Зенит» сообщает о структурных изменениях в руководстве клуба

Официальный сайт сине-бело-голубых сообщает 31 мая о структурных изменениях в петербургском клубе. Так, в «Зените» создан «аппарат при председателе правления клуба».

Первым замом председателя правления стал Павел Пивоваров – ранее он был заместителем гендиректора клуба. Главой аппарата стал Тогрул Мамедов, ранее работавший советником генерального директора в аппарате управления ЗАО «Газпром инвест Юг». В состав аппарата также войдет Максим Митрофанов, назначенный на должность советника председателя правления по стадиону и спортивной инфраструктуре.

Вадим Пархачев будет отвечать за экономику и финансы. До настоящего времени Пархачев был заместителем финансового директора РФС. Елена Еремеева займется аудитом и внутренним контролем. Ранее она работала директором по экономике и финансам «Зенита» и занимала должность финансового директора РФС.