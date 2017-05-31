На Балтийском вокзале нашли пассажира, бросившего пакет без присмотра

Проверка в световом зале Балтийского вокзала в Петербурге вечером 31 мая закончилась оперативно. К брошенному пакету подошел хозяин.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, полчаса заняла у сотрудников транспортной полиции проверка оставленного в здании Балтийского вокзала пакета. До конца мероприятий был найден хозяин, который показал сотрудникам, что в «бесхозе» – личные вещи.

Напомним, что исследование оставленного предмета началось около 17 часов. Движение поездов на это время не ограничивалось.