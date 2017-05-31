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31.05.2017 17:50
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СМИ: Дадин отсудил два миллиона за год в колонии

Железнодорожный суд Московской области частично удовлетворил иск активиста Ильдара Дадина, который просил пять миллионов за незаконное уголовное преследование.

Как сообщают 31 мая СМИ, первый осуждённый по статье 212.1 УК РФ о нарушениях на митингах получит два миллиона 200 тысяч. По решению суда компенсировать будет Министерство финансов за счет казны Российской Федерации.

Ранее «Фонтанка» писала, что Ильдар Дадин уже получил официальные извинения от имени Российской Федерации в лице исправительной колонии в Алтайском крае.

Напомним, в декабре 2015 года суд приговорил Дадина к трем годам лишения свободы по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Через несколько месяцев Мосгорсуд смягчил приговор до двух с половиной лет. В феврале этого года Верховный суд России принял постановление отменить приговор и освободить Дадина из колонии. Он вышел на свободу 26 февраля. В начале марта стало известно о том, что защита Дадина намерена обжаловать незаконное содержание активиста под стражей. В конце апреля текущего года он был оштрафован за нарушение порядка проведения одиночного пикета у здания МВД на Петровке и заплатил 15 тысяч.


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Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
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