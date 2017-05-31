Основная задача риелтора – отстаивать интересы клиента

Новые электронные сервисы сегодня бросают настоящий вызов агентствам недвижимости. Разработчики специализированных интернет-площадок обещают, что с их помощью человек легко сможет сам провести любую сделку с недвижимостью, не обращаясь за помощью к профессионалам*

Действительно ли покупателю или продавцу квартиры сегодня достаточно «механического клика»? Или ему всё же потребуются особые качества риелтора – профессиональные и личностные? Многие риелторы честно признают, что сегодня часть их работы могут выполнить компьютеры.

– Бытует мнение, что интернет не может заменить человека, но, как мы видим, он уже это делает. С развитием современных технологий многие услуги на рынке уже стали предоставляться удалённо, через Сеть. Если раньше на рынке недвижимости без риелтора приобрести недвижимость было крайне сложно, то сегодня интернет сильно это упрощает, ведь всю информацию можно найти в свободном доступе. Базы объектов становятся чище, кроме того, к ним прилагаются профессиональные рекомендации, – говорит генеральный директор ООО «ДОМПЛЮСОФИС», вице-президент Ассоциации риелторов СПб и ЛО Вячеслав Семененко.

Однако если рассматривать работу агента по недвижимости «от» и «до», то получится целый список:

поиск покупателя для продавца / поиск подходящего объекта для покупателя;

помощь в подготовке комплекта документов для сделки (различные выписки, справки, отчеты, нотариальные заявления, согласия и прочее);

согласование формы расчётов и условий доступа к ячейке;

согласование даты и времени сделки, запись в банк, депозитарий, нотариальную контору;

составление договора купли-продажи, акта приёма-передачи, дополнительных соглашений;

консультирование по налогообложению на доходы и затраты.

Таким образом, появление новых электронных сервисов вряд ли способно упразднить профессию риелтора как таковую. Ведь чтобы сделка прошла максимально эффективно, базы данных и «кликов» явно недостаточно. В большинстве случае необходимы и другие составляющие – а именно опыт, профессионализм, знания и даже личные качества риелторов.

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