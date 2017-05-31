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31.05.2017 17:45
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Петербург в ответ на высылку российских покинут два эстонских дипломата

МИД РФ через неделю решил в ответ на высылку двух российских дипломатов из Эстонии депортировать двух официальных представителей этой страны. Оба работают в Петербурге.

Как сообщает сайт ведомства, министерство приняло решение об ответных мерах на недружественную акцию властей Эстонии, объявившей нежелательными лицами двух российских дипломатов. 31 мая в МИД России был вызван посол Эстонской Республики в Москве. Ему вручили ноту, в которой сообщается, что два дипломата этой страны признаны персонами нон грата в России. Это генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ и руководитель псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Катрин Канарик. Эстонским дипломатам предписано покинуть пределы России в пятидневный срок.

26 мая стало известно, что власти прибалтийской страны вручили генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву ноту. Они должны были покинуть Эстонию до конца мая. Причины такого решения в Таллине объяснять не стали. В российском МИД назвали этот шаг недружественным. А также предупредили, что он не останется без ответа.


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